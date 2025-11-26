北海道は紋別の海の安全を守る巡視船だいせつ。遭難している船はないか、要救助者はいないかと、海の異変にアンテナを張り巡らせている彼らですが、先日、かわいい漂流者に遭遇したのだとか。第一管区海上保安本部【公式】X (@JCG_1st_RCGH)の投稿が話題になっています。

さて、この子たちは誰でしょう?

点々と海面に浮かぶ黒い影。さすがに小さすぎて、これでは分かりませんよね。では、これならどうでしょう?

なんだかイノシシの鼻先のようにも見えますが、わずかに見える斑模様がヒントかも!? もうお分かりですね。正解は、こちらです!

【珍客あらわる!】

#紋別港 の #巡視船だいせつ の近くに、野生のアザラシがやってきた!

天気が良いから、お昼寝に来たのかな?また遊びに来てね♪

(@JCG_1st_RCGHより引用)

アザラシって、海の中でこんな風に寝るんですね。初めて知りました。かわいい～。まだ明るいうちから無防備に寝ちゃって大丈夫なの…?とちょっと心配になりますが、巡視船のそばだと安心できるのかもしれませんね。

気持ちよさそうに寝ていたアザラシですが……

突然目を覚ました! と思ったら、また寝ちゃいました(笑)!

そんなアザラシたちの姿に、「( ﾟдﾟ)ﾊｯ! カワイイ」「プカプカしながら寝るとは知らなかった」「かわえぇぇ、ほんま海の犬やわぁ」「癒されますねえ」とほっこり。ほのぼのし過ぎて、見ているだけで癒されますよね。

また、ロールプレイングゲームかのようなテロップに、「海上さんの投稿よw テロップがおもろいw」「かわいいアザラシ+テロップのセンス =最強」「センス良いなぁ。日頃の活動とかも、こんなら感じだと広まりそう」といった声も。4コマ漫画のような落ちが最高です!

広い海を見守る巡視船。その横で眠るアザラシの姿は、まさに平和の象徴。今日も紋別の海が、穏やかでありますように。