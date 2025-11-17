動物園あり、遊園地あり、プールありのハイブリッド・レジャーランド「東武動物公園」(埼玉県)。一日中居ても飽きない人気のレジャーランドですが、そんな東武動物公園で、何やら不穏な影が……。

にっこり

(@tobuzoo7より引用)

岩陰から覗く白い影。にっこり微笑んでいるようにも見えますが、よく見えないので、もうちょっとズームしてみましょう。

目が笑ってない!! 思わず吹き出してしまいました(笑)。まさに『家政婦は見た!』の市原悦子さんを彷彿とさせるこの子の正体は、同園猛禽舎で暮らすシロフクロウの「ロク」くんです。

この姿に、SNSは爆笑の嵐。「吹いたwwwww」「家政婦はみた的なアングル〜笑」「市原悦子やん」「目が笑ってない…」「絶対喋るぞこのシロフクロウ」「笑ゥせぇるすまんの喪黒福造みがありますね」「笑福亭鶴瓶に似てる」といった声が続々と寄せられ、執筆時点までに19万ものいいねを獲得しています!

怪しげな表情で万バズとなったロクくんですが、いつもこんな顔をしているわけではありません。当然、元気に鳴いているときだってあります。

本当はこんなに丸い目をしているんですね。かわいい!

さて、古くからフクロウは“縁起が良い”存在として、白い生き物は“神聖な存在”として崇められてきました。それだけに、シロフクロウは“幸福の象徴”として人気なのだとか。そこで、福を呼び込みたい!という方に朗報です。実は、同園「ふれあいショップ わとと」にてロクくんの羽が販売されているんです!

すてきですね。シロフクロウというと、ハリーポッターのヘドウィグを思い浮かべる人もいると思いますが、幸運のお守りとして飾っておくのにピッタリ。プレゼントとしても喜ばれるかもしれませんね。なお、数量限定につきお早めに!