毎日訓練などに励んでいる海上自衛隊。日頃どのような生活を送っているのか、気になりますよね。

防衛省 海上自衛隊(@JMSDF_PAO)に投稿された、「明日からの航海、あなたなら何を持っていきますか?」という動画が話題になっています。海上自衛隊の皆さんは、一体何を持って行くのでしょうか?

まず挙がったのが枕! 厳しい航海の最中、睡眠は非常に重要なものでしょう。使い慣れた枕でぐっすり眠れれば体力もしっかり回復できそうです。航海中の隊員の皆さんには、毎晩ぐっすり眠ってほしいですね。

そして、次に挙がったのがプロテインです。日々トレーニングを重ねている海上自衛隊の皆さんにとって、プロテインは欠かせないアイテムなのでしょう。航海中だからこそ、しっかりタンパク質を取ることが大切なのかもしれません。

3番目はお菓子。食べ慣れたお菓子をつまんで一息つく時間は誰にとっても心休まるひとときです。航海中の隊員の皆さんにとって、そのような時間はわずかかもしれませんが、甘いお菓子を囲んで厳しい任務を乗り切っているのかもしれませんね。

4番目はぬいぐるみです。ぬいぐるみには、視界に入るだけで心安らぐ効果があると言われています。屈強な海上自衛隊の皆さんもぬいぐるみに癒されているのでしょうか。一度の航海でどれくらいのぬいぐるみが「乗船」しているのか気になりますね。彼らもまた、立派なクルーの一員なのかもしれません。

そして、最後に挙がったのは不屈のメンタル。バラエティグッズを持ちながら話す姿は、まさに不屈のメンタル!?

航海は、私たちが想像する以上に厳しいものでしょう。それを乗り越えるためには、強靭な肉体はもちろんのこと、それ以上に不屈のメンタルが不可欠なのかもしれません。海上自衛隊の皆さんのこうした日々の活動が、私たちの安心な暮らしにつながっているのですね。

この動画には、 「不屈のメンタルめっちゃ頼りになる」 「みんな無事帰ってくるんだよ！ご安全に」 「どんな時もユニークでお茶目を忘れない隊員の皆様、ありがとうございます」 など、航海を応援する温かいコメントがたくさん集まっています。

その他にも、「自分なら推しのグッズを持っていく」など、もし自分が航海に行くなら何を持っていくかを想像するコメントも見られました。

あなたが航海に出るとしたら、何を持っていきたいですか? そんなことを考えながら、ぜひこの動画をご覧になってみてください。