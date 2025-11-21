問題です。こちらは、和歌山県にある「アドベンチャーワールド」で撮影された、ある動物の足の裏です。細長くて、まるでパンプスのような形をしていますが、いったい何の動物のものか分かりますか?

おもしろい形ですよね。これだけでは分かりにくいので、ここで大ヒント。顔にズームアップ!!

すっごいやる気無さそうな顔ですね(笑)。もうお分かりでしょうか??

正解は……こちらです!!

カンガルーの足裏って見たことある?👀🦘

(@aws_officialより引用)

正解は「カンガルー」でした。

初めて見ましたが、想像と全然違っていてビックリです。カンガルーの脚についてちょっと調べてみたところ、足裏の長さは約30cm。この足裏と、細くて長い脚から生み出されるジャンプ力は、なんと約10メートル! 垂直跳びでは、180cmを超えるという驚異の跳躍力の持ち主なのだとか。すごいですね。

そんなカンガルーの足裏を初めて見た人は多いようで、SNSでは「初めてみました! 思っていたのとは違いますね」「カンガルーって足裏に前髪あるんだね」「思ってたんとちがう!」といった反応が。また、無防備な姿に「最後のドアップ可愛すぎんか…グサッ!!」「めちゃめちゃオッサンやん笑」「気持ちよさそうだなぁ」といった声も続々と寄せられています。

普段はのんびり日向ぼっこばかりしていても、その脅威の脚力でやる時はやるカンガルー。多分(笑)。次にカンガルーに会う時は、ぜひ、足裏にも注目してみてくださいね。