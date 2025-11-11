全国各地でクマの目撃情報が相次ぐなか、佐世保沖では、第七管区海上保安本部(@JCG_7th_RCGH)の公式Xより、海を渡る"とある野生動物"に遭遇したというポストが投稿されました。水面から黒い頭としっぽが見えているのですが、なんの生き物か分かりますか?

細長いしっぽが生えていて、正面から見ると黒猫のように見えますね。しかし、横から見てみると……

顔が長い! これはもう、何の動物か分かりましたよね? 正解はこちらです!

佐世保港沖合をしょう戒中の巡視艇が海を泳ぐイノシシと遭遇しました。

尻尾をフリフリしながら力強く泳ぐ姿に驚きつつも、距離を保ちながら安全確認。

皆さまも海辺や港周辺での野生動物にはご注意ください。

(@JCG_7th_RCGHより引用)

正解はイノシシでした。イノシシも、犬のように泳げるんですね。鼻先を水面からしっかりと出して、尻尾をフリフリしながら一生懸命に泳ぐ姿がかわいいです!

この動画を見た人からは、「なんとびっくり!!」「ええええええ!? す、すごい⋯浮くんですねえ⋯」「割と大型船も行き来している、深さのある海だと思ってたんですけど... ...イノシシ怖」「俺より泳ぎ上手いやん、ヤバ」「スゴい… 遠泳の猪…」などなど、驚きの声が多数寄せられています。

海を泳ぐイノシシの姿に驚きつつも、どこかほっこりする動画ですが、野生動物の行動範囲は思いのほか広いもの。船から眺めている分には安全ですが、自分が泳いでいるときに横でイノシシが泳いでいたらパニックになっちゃうかも!? 海辺での思わぬ遭遇には、くれぐれもご注意を。