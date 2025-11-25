シュークリーム専門店『ビアードパパ』にこの冬、キラッキラのプリキュアが降臨! 12月1日より、キュートな「プリキュアシュー」が登場します。
マシュマロがのったプリキュアシュー、可愛いですね～。
サクサク食感のパイシュー生地の表面は、淡いピンク色をしたいちごチョコでコーティング。さらにその上に、ハート型のマシュマロやカラフルなハートシュガーチップがトッピングされていて、超絶キュートなビジュアルに仕上がっています。
また、中には、ミルキーな優しい甘さが広がるいちごミルククリームがたっぷり詰まっているのだとか。絶対においしいに決まってますね!! しかも、プリキュアシューを1個買うごとに「キラキラ!紙製コースター(ランダム全5種)」が1個付いてくるというのだから凄い!! ファンにはたまらないコラボ企画となっています。
SNSで紹介されると、「かわいすぎる!!!」「凄まじすぎる!マシュマロてんこ盛りでラブリー」「これは可愛すぎ～!コースター集めなきゃ」「ビアードパパ史上 最上級にかわいいシュークリーム」「美味しそうだし可愛い!!」と話題に。早くもファンのハートを鷲掴みにしてしまっています!
価格は1個420円、販売期間は12月1日～31日まで。一年間頑張った自分へのご褒美にも、クリスマスパーティーにももってこいのキラッキランラン♪シュークリーム! なくなり次第終了となってしまいますので、どうぞお早めに!!
⋱12/1 release❣️⋰#ビアードパパ 史上 最上級にかわいい💗#プリキュアシュー 誕生✨— ビアードパパ beard papa 【公式】 (@beard_papa) November 21, 2025
キミと食べたい！
キラッキランラン♪シュークリーム❣
ｷﾗｷﾗ!紙製コースター(全5種)付き💗
♫｡*ﾟ+.*.｡♪｡*ﾟ+.#キミとアイドルプリキュア♪が
大好きなお友だちはお店にGO✨https://t.co/gu2N4dTC49… pic.twitter.com/Q3WFhMKA76