シュークリーム専門店『ビアードパパ』にこの冬、キラッキラのプリキュアが降臨! 12月1日より、キュートな「プリキュアシュー」が登場します。

マシュマロがのったプリキュアシュー、可愛いですね～。

サクサク食感のパイシュー生地の表面は、淡いピンク色をしたいちごチョコでコーティング。さらにその上に、ハート型のマシュマロやカラフルなハートシュガーチップがトッピングされていて、超絶キュートなビジュアルに仕上がっています。

また、中には、ミルキーな優しい甘さが広がるいちごミルククリームがたっぷり詰まっているのだとか。絶対においしいに決まってますね!! しかも、プリキュアシューを1個買うごとに「キラキラ!紙製コースター(ランダム全5種)」が1個付いてくるというのだから凄い!! ファンにはたまらないコラボ企画となっています。

SNSで紹介されると、「かわいすぎる!!!」「凄まじすぎる!マシュマロてんこ盛りでラブリー」「これは可愛すぎ～!コースター集めなきゃ」「ビアードパパ史上 最上級にかわいいシュークリーム」「美味しそうだし可愛い!!」と話題に。早くもファンのハートを鷲掴みにしてしまっています!

価格は1個420円、販売期間は12月1日～31日まで。一年間頑張った自分へのご褒美にも、クリスマスパーティーにももってこいのキラッキランラン♪シュークリーム! なくなり次第終了となってしまいますので、どうぞお早めに!!