新日本製薬は、同社のスキンケアブランド「パーフェクトワンフォーカス」より、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」「シナモロール」とコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム」と「スムースクレンジングバーム ディープブラック」を11月21日より数量限定で発売する。11月21日からは、Qoo10、Amazon、一部取り扱い店舗にて先行発売、12月1日より全国のパーフェクトワンフォーカス取扱店にて本発売する。

左)パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック(シナモロール 限定デザイン)、右)パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム(ポムポムプリン 限定デザイン)(75g／2,970円)

サンリオキャラクターズとコラボしたクレンジングバームが登場

第40回「2025年サンリオキャラクター大賞」で1位、2位を獲得した、サンリオの大人気キャラ「ポムポムプリン」「シナモロール」が、スキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』とコラボレーションする。

今回の限定デザインは、見ているだけで癒されるオリジナルデザインをさらにパワーアップし、ナイトルーティンをテーマにしている。正面のデザインはあわあわもこもこのお風呂場でのワンシーンをイメージ。スキンケアブランド「パーフェクトワンフォーカス」の定番人気アイテム「スムースクレンジングバーム」は、ポムポムプリンと3度目のコラボレーションとなる。オリジナルデザインとして、もちツヤほっぺに感動している姿や、体重測定にそわそわしている姿などが描かれている。

また、ブランド初となるシナモロールとコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム ディープブラック」も同時発売。みるくと仲良くクレンジングタイム中の姿や、リボンを付けて可愛くおやすみ準備をしている姿が可愛らしいオリジナルデザインが特徴だ

Qoo10限定のノベルティも

今回のコラボを記念して、Qoo10にてオリジナルノベルティ付きセットを数量限定で発売する。容器にちょこんと座る小さなマスコットや、ぬいぐるみ付き巾着など、思わず手に取りたくなるアイテムが用意される。さらに、数量限定で2種類のオリジナルステッカー配布も決定した。

商品情報

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ポムポムプリン 限定デザイン

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ポムポムプリン 限定デザイン

毛穴悩みに適したＷ洗顔不要のクレンジングバーム。毛穴の黒ずみ※1ケアをしながら28種の保湿成分で潤いを与え、しっかりメイクもスルッと落とす。肌の土台からケアし、毛穴スッキリ潤い肌へと導く。

容量は75g、本品価格は2,970円。

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック シナモロール 限定デザイン

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック シナモロール 限定デザイン

黒ずみ汚れ除去成分の炭※2や泥※3、金ビタミンC※4を配合。また、角栓の原因となる皮脂やケラチンにアプローチする角栓クリア成分※5も配合。黒ずみ※1毛穴にお悩みの方や、しっかりメイクをやさしく落としたい方、毛穴対策にこだわりたい方におすすめの商品。

容量は75g、本品価格は2,970円。

※1 汚れ ※2 吸着剤 ※3 泥炭(皮膚コンディショニング剤) ※4 アスコルビン酸、コロイド性金、グルタチオン(皮膚コンディショニング剤) ※5 ジカプリン酸ポリグリセリル－6、ジオレイン酸ポリグリセリル－10(界面活性剤)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662305