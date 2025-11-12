今年アニバーサリーイヤーのマイメロディ&クロミが、モスバーガーとコラボすることに。コラボグッズがもらえるワイワイセットは、大人でも欲しくなっちゃう可愛さなんです!

モスカラーのリボンをつけたマイメロディ&クロミ、とってもキュートですね。

コラボ第1弾は、「モスワイワイセット」(540円～660円)や「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」(590円)に、マイメロディとクロミそれぞれの「ボールペン」、ふたりいっしょの「おてがみセット」、マイメロディの「ミニタオル」、そしてクロミの「ポーズあわせゲーム」の全5種類が登場します。

どれも可愛くて、ここでしか手に入らないアイテムばかり。全部欲しくなっちゃいますね。

このニュースに、SNSでは「メロクロ緑のリボンが可愛い」「クロミLOVEな娘と行こう」「想像しただけで癒される」「行きます、推します」といった声が寄せられ、話題となっています。

販売期間は11月12日～2026年2月下旬まで。ただし、数量限定につきなくなり次第終了となってしまうので、ゲットしたい方はお早めにどうぞ!!

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部