ローソンは、11月25日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』キャンペーンを実施する。本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイル(全7種)がもらえる企画や、店頭でのおまけ付きお菓子やグッズの販売、＠Loppi・HMV＆BOOKS onlineでのオリジナルグッズの受注販売などを実施する。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とは

週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部突破のクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズのアニメ化作品。毎週日曜16時30分からTBS系全国28局ネットにて第2クール放送開始。

先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアファイル

11月25日AM7:00～12月8日(月)(または景品がなくなり次第終了)の期間中、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルクリアファイル(全7種)をその場で1枚プレゼント。景品は一人1店舗の買い物につき各種1枚、計7枚まで。

オリジナル菓子

2025年11月25日より、ローソン限定の明治ガルボシリーズを店頭にて販売する。

明治「ガルボ チョコ」「ガルボ いちご」「ガルボ ブラック」(各899円)は、オリジナルフォト風カード1枚入り(それぞれ全2種・絵柄は選べない)。

たらみ「グラスゼリー 白桃味」(968円)は、全2種のパッケージを用意する。

エンタメくじ

11月25日より、一部のローソン、HMV店頭にて描き下ろしイラストを使用した「エンタメくじ」(770円)を発売する。描き下ろしコンセプトはトラッドスタイル。

ローソン店頭グッズ

2025年11月25日より、ローソン店頭にて、描き下ろしのオリジナルイラスト使用した「アクリルスタンド(全6種)」(各1,650円)を販売する。

@Loppi・HMV&BOOKS onlineオリジナルグッズ

11月25日10:00～2026年1月26日(月)23:30の期間中、@Loppi・ HMV&BOOKS online限定で販売するオリジナルグッズの受注を受け付ける。お渡し日は2026年5月28日。

ラインナップは「なりきり!からあげクンぬいぐるみ(全3種)」(各3,850円)、「B2タペストリー(全6種)」(各3,850円)、「アクリルジオラマ(全1種)」(3,850円)、「フェイスタオル(全2種)」(2,640円)、「缶バッジ(全6種)」(各550円)、「缶バッジ コンプリートセット(全1種)」(3,300円)。

ローソンプリント

11月25日より、全国のローソン店頭のマルチコピー機にてオリジナルブロマイドを販売する。販売価格はブロマイドL判が300円、2L判が500円。

(C) 久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会 (C) Cygames, Inc.

(C) Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。