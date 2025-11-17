「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーではダッフィーが登場して20周年を記念し、ダッフィーとの思い出を振り返るスペシャルグッズを12月18日に発売する。パークでの思い出を重ねたり、新たなダッフィーの魅力を発見することができる周年ならではのスペシャルグッズを紹介する。

復刻販売のダッフィーぬいぐるみバッジ

今回、ダッフィーが初めて東京ディズニーシーに登場した2005年のぬいぐるみバッジと、ユーザーの投票で復刻が決まる「アンコール・コレクション」の中から選ばれた2種類のぬいぐるみバッジが登場する。なお、「アンコール・コレクション」は、2024年までに販売されたダッフィーのぬいぐるみバッジ19種類の中から投票にて決定した(※「アンコール・コレクション」の投票は終了している。

アニバーサリーイヤーを記念したスペシャルグッズ

また、「Duffy Christmas(2010年)」や「Duffy Brings Love(2013年)」など、ぬいぐるみコスチューム4種類とポージープラッシーをセットにしたアニバーサリー・セレクションBOXが登場する。4種類のコスチュームで、季節の移り変わりをダッフィーと一緒に感じながら1年中飾って楽しむことができる。過去の代表的なアートをモチーフにしたピンバッジセットも登場。台紙にはダッフィーの部屋をイメージしたアートが描かれている。

20年分のダッフィーの魅力がつまったスペシャルグッズ

過去のプログラムで描かれたダッフィーのアートをモチーフにしたBOX入りのポストカードセットや、トランク型のケースに入ったステッカーセット、そしてきんちゃくセットが登場。また、アルバムに見立てた本型のケースの中に、「ダッフィーデビュー(2005年)」や「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤッジ(2012年)」など、過去のプログラムを思い返せるフィギュア(5種類)と20周年デザインのトランクを抱えながらこちらを見ている愛らしいダッフィーのぬいぐるみも発売する。

主な販売店舗について、ぬいぐるみバッジ、アニバーサリー・セレクションBOX、ピンバッジセットは、東京ディズニーリゾート・アプリ。その他のグッズは、マクダックス・デパートメントストア。

(C) Disney