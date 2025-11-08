日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55～ ※関東地区ほか／19:00～)の出演アーティスト第1弾が発表された。

Perfume

今回出演が発表されたのは、5周年イヤーに突入し、世界33都市34公演のワールドツアーを成功させたAdo。

デビュー10周年を迎え、国内ストリーミング総再生回数はアーティスト史上初めて100億回を突破したMrs. GREEN APPLE。

7月に新曲をリリースした際にはBillboard Global Japan Songs Excl. Japanのチャートのトップ3曲全てが自身の楽曲となり、日本人アーティストとして初めての記録を作ったCreepy Nuts。

9月21日の“コールドスリープ”発表後、国内の音楽番組初出演となるPerfume。

4月から日本テレビ系で初の民放冠バラエティ『Golden SixTONES』がスタートしたSixTONES。

ドラマ『良いこと悪いこと』の主題歌に往年の名曲「アゲハ蝶」が起用されたポルノグラフィティ。

ほかにも、Aぇ! group、m-flo、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMPの出演が発表された。