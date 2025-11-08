日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55～ ※関東地区ほか／19:00～)の出演アーティスト第1弾が発表された。
今回出演が発表されたのは、5周年イヤーに突入し、世界33都市34公演のワールドツアーを成功させたAdo。
デビュー10周年を迎え、国内ストリーミング総再生回数はアーティスト史上初めて100億回を突破したMrs. GREEN APPLE。
7月に新曲をリリースした際にはBillboard Global Japan Songs Excl. Japanのチャートのトップ3曲全てが自身の楽曲となり、日本人アーティストとして初めての記録を作ったCreepy Nuts。
9月21日の“コールドスリープ”発表後、国内の音楽番組初出演となるPerfume。
4月から日本テレビ系で初の民放冠バラエティ『Golden SixTONES』がスタートしたSixTONES。
ドラマ『良いこと悪いこと』の主題歌に往年の名曲「アゲハ蝶」が起用されたポルノグラフィティ。
ほかにも、Aぇ! group、m-flo、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMPの出演が発表された。
【編集部MEMO】
総合司会の櫻井翔は「今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、“急に年末が迫ってきたな”という感じがしました(笑)。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います」とコメントしている。