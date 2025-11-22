フジテレビの宮司愛海アナウンサーが8日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。同番組の継続決定を伝えた。

「大丈夫かな? 若干、不安です」

宮司愛海アナウンサー

2023年11月に、半年間の予定でスタートした同番組。配信100回目を迎えた先月、「会社ともいろいろ折衝しないといけない」と話していたが、「11月に入ってるってことは……。継続が決まったってことなんです! ありがとうございます!」とうれしそうに報告。これまでは、ニッポン放送のスタジオで収録していたが、「今回から、フジテレビの社内のリハ室で録ってます」と打ち明け、「これまでと比べるとノイズが入るのと、音の広がりとかも違う」「アナウンサーがここでダンス練習してることが多い」と語った。

また、「これまでは、仕事帰りとかで移動して。自分のスイッチも切り替わってた。会社じゃない場所で録ることができてたので、少し違うモードに入ってた」というが、「会社の中で録ると、愚痴とかいっぱい言いそうになる(笑)。いつもとちょっとバイブスが違うなって。大丈夫かな? 若干、不安です」と本音を明かす場面も。リハーサル室は、一面鏡張りのため、「なんか恥ずかしい……」と照れながら、「ありがたく3桁にもなりましたし。ここからも引き続き、続けていきたいなと思ってます」と改めて意気込んでいた。