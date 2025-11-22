フジテレビの宮司愛海アナウンサーが8日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。同番組の継続決定を伝えた。
「大丈夫かな? 若干、不安です」
2023年11月に、半年間の予定でスタートした同番組。配信100回目を迎えた先月、「会社ともいろいろ折衝しないといけない」と話していたが、「11月に入ってるってことは……。継続が決まったってことなんです! ありがとうございます!」とうれしそうに報告。これまでは、ニッポン放送のスタジオで収録していたが、「今回から、フジテレビの社内のリハ室で録ってます」と打ち明け、「これまでと比べるとノイズが入るのと、音の広がりとかも違う」「アナウンサーがここでダンス練習してることが多い」と語った。
また、「これまでは、仕事帰りとかで移動して。自分のスイッチも切り替わってた。会社じゃない場所で録ることができてたので、少し違うモードに入ってた」というが、「会社の中で録ると、愚痴とかいっぱい言いそうになる(笑)。いつもとちょっとバイブスが違うなって。大丈夫かな? 若干、不安です」と本音を明かす場面も。リハーサル室は、一面鏡張りのため、「なんか恥ずかしい……」と照れながら、「ありがたく3桁にもなりましたし。ここからも引き続き、続けていきたいなと思ってます」と改めて意気込んでいた。
【編集部MEMO】
2023年11月にスタートした『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』は、フジテレビアナウンサー・宮司愛海がパーソナリティを務めるSpotifyオリジナルポッドキャスト番組(毎週土曜9時配信)。宮司アナは番組開始前、「入社9年目、会社員として働く毎日で感じたこと、思ったことを話します。アナウンサーとしての私、32歳の等身大の私。背伸びせずありのままの気持ちを言葉で表現したいと思っています。基本的には“ひとりごと”のつもりですが、時々素敵なゲストの方をお迎えしていくつもりです」とコメントを寄せ、「リスナーの皆さまからのメッセージや叱咤(しった)激励も織り交ぜながら、素敵な番組を作っていきたいと思っています!」と意気込んでいた。