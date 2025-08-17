フジテレビの宮司愛海アナウンサーが9日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。高校生のころの恋愛エピソードを披露した。

花火大会で「好きです」と告白した宮司愛海アナ

宮司愛海アナウンサー

“夏の思い出”を聞かれた宮司アナは、地元・福岡の花火大会を振り返り、「高校1年生のときに、好きな人と行ったことかな～。懐かしい～」と照れ笑い。「バスケ部の彼でね。私は結構、自分から好きな人には“好き!”って言っちゃうタイプなので。そのときの花火大会も、自分から誘った記憶があるな」「花火見ながら、“好きです!”って言った記憶があります(笑)。なんかうっすら覚えてます」と打ち明け、「うまくいきましたよ」と交際に発展したと語った。

その後、1年ほど交際していたというが、「その終わり方も面白かったんだよね」と意味深に吐露。それは、高校2年生の運動会で起こった出来事だそうで、「学食で他の女の子がたまたまトイレに行ったりして離席してて。私が女性1人で、男の子4人とご飯食べてるみたいな図になってた」と説明しながら、「それを見てブチ切れて。そのときの彼に、“お前なんだよ!”みたいにキレられて。それはそれは、すごい剣幕だったんで覚えてるんですけど……」と回顧した。

彼の勘違いにより、「すごいショックを受けて、そんなに怒る? みたいにワンワン泣いて。女の子に、“何なのアイツ! 許せない!”みたいに慰められつつ、そのまま終わった」とホロ苦い結末を迎えてしまったという宮司アナ。「懐かしいな。みんな何やってるんだろう? って、たまに思いますよ。過去に仲良くしてた人たちが、今何やってるかな? って。みんな幸せであってくれよ! って。全然連絡とか取ってないけどね」と続けつつ、「夏っていいよね。夏の思い出は一味違うよね」としみじみ締めくくっていた。