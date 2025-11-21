フジテレビの宮司愛海アナウンサーが8日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。毎年恒例の「好きな女性アナウンサーランキング」に言及した。

「愛にあふれたメールでしかない…」「ありがとうございます」

宮司愛海アナウンサー

毎年12月にオリコンが発表している「好きな女性アナウンサーランキング」。昨年のランキングで“ランク外”だった宮司アナは、「宮司さんに1票を投じました。今年こそランクインするように願っています」というリスナーのメッセージに、「愛にあふれたメールでしかない……。ありがとうございます」と大感激。

一方で、「でも、このメールで思い出して、すごい憂鬱な気持ちになったわ。今年もやってくるのか……と思って。嫌だな～」と吐露し、「今年どうなったんだろう? ってチラッと見て。圏外ってなると、それはそれで落ち込む」と苦笑いで語った。以前は、「なんでだろう?」と悲しい気持ちだったというが、「あのときとは少し違う」「気にならなくなったっていうのは嘘ですけど、気にしないマインドは若干身に付けた」という。

同ランキングに対し、「大丈夫です。入らなくてもいいです」と宮司アナ。「入ったら入ったで喜ぶけど……。今度は、ホント人間って欲深いんで。入ったら次は、もっと上の順位をってなる。一回入ったら終わりです。一位になるまでそれが続くんです。一位になっても、“殿堂入りしてる人がいるんだ”って、どんどん上を見てヤキモキしちゃうんで。こういうのは、最初から交わらないほうが」と冷静に語りつつ、投票してくれたリスナーに向け、「来年もあったら、ぜひよろしくお願いします(笑)」とちゃっかりおねだりしていた。