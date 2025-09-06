フジテレビの宮司愛海アナウンサーが8月30日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。配達物にまつわる“怖い話”を打ち明けた。

封筒に入っていない状態で届いた注文品

宮司愛海アナウンサー

最近、大手通販サイトで、「郵便受けに入るサイズのもの」を購入したという宮司アナ。配送状況を確認すると、すでに“配達済”になっており、自宅の郵便ポストを確認したが、「その商品が封筒とかもまったく入ってない状態で。しかも、伝票も付いてない状態で入ってた」と不可思議な出来事を吐露。カスタマーセンターに問い合わせると、「配達員が他の部屋のポストに入れてしまった」「その人が開けてしまい、後から“自分の荷物じゃない”と気づいた」「それをポストに入れ直してくれた」という可能性を指摘され、宮司アナは、「それしか考えられないんですよ。一旦届いてるわけなんで。伝票は付いてたはずだから」と納得した様子だった。

しかし、「一件落着したと思ったんですけど……」と続けた宮司アナ。改めて、配送状況で、配達完了の証拠として撮影された写真を確認すると、「添付されてた写真の部屋番号は、私の部屋番号だったんですよ。だから、多分、宅配業者の方は、私の部屋に入れてくれていて」と明かし、「怖くなってきたでしょ? ゾワゾワってするでしょ?」と困惑しきり。「真実がわからないんですよ。唯一考えられるのは、正しい部屋番号の前で撮ったけど、間違った部屋に入れてて。その部屋の人がわざわざ入れてくれたパターン」だと想像しつつ、「ぜひみなさん推理してください!」「考え得る可能性をみなさんから募集します」とリスナーに呼びかけていた。