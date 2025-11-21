元大阪パフォーマンスドール武内由紀子、産みの親ではないからこそ直面した葛藤　養子2人を育てる子育てに密着　『ダマってられない女たち』

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#12が、きょう21日(22:00〜)に配信される。

ゲスト・衛藤美彩も思わず涙

番組では、大阪パフォーマンスドールのリーダーとして活躍した元アイドル・武内由紀子に密着。養子2人を育てる彼女の子育ての様子に迫る。

「(実の親と)抱っこしたときの心臓の音が違うから……」と、産みの親ではないからこそ直面した、知られざる葛藤や「産んだ人は絶対考えない」という繊細な心の揺れ、我が子への計り知れない愛情。その姿をスタジオで見守ったゲスト・衛藤美彩も思わず涙する数々の葛藤を乗り越えた先に見えてくる“本当の家族”の絆とは。

