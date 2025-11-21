元大阪パフォーマンスドール武内由紀子、産みの親ではないからこそ直面した葛藤　養子2人を育てる子育てに密着　『ダマってられない女たち』

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#12が、きょう21日(22:00〜)に配信される。
ゲスト・衛藤美彩も思わず涙
番組では、大阪パフォーマンスドールのリーダーとして活躍した元アイドル・武内由紀子に密着。養子2人を育てる彼女の子育ての様子に迫る。
「(実の親と)抱っこしたときの心臓の音が違うから……」と、産みの親ではないからこそ直面した、知られざる葛藤や「産んだ人は絶対考えない」という繊細な心の揺れ、我が子への計り知れない愛情。その姿をスタジオで見守ったゲスト・衛藤美彩も思わず涙する数々の葛藤を乗り越えた先に見えてくる“本当の家族”の絆とは。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。