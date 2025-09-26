島田珠代、3歳で離れ離れになった娘への当時の心情を号泣しながら振り返る「本当にごめんなさい…」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#4が、きょう26日(22:00〜)に配信される。
島田珠代が一人娘との波瀾万丈な人生を激白
今回は、今まさに再ブレイク中の芸人・島田珠代が、一人娘との波瀾万丈な人生を激白する。3歳で離れ離れになった娘への当時の心情を「ママと離れちゃうんだよ」「本当にごめんなさい……」と号泣しながら振り返る島田。9年ぶりに再会し、関係を再構築するまでの壮絶な日々とは。55歳になった今も、体を張り続ける彼女の原動力となっている娘への想いと、空白の9年間を埋めるための奮闘に密着する。
SNSで話題のカップルに密着
また、SNSで話題のカップルに密着。「『奥さん』と『奥さん』です」と自己紹介をする二人はTikTokで総再生回数5100万回以上を記録する同性パートナー、「奥さんがでっけぇ!」で話題のさらさんといつかさん。彼女たちが選んだ、これまでの価値観にとらわれない愛のカタチとは。結婚や恋愛の枠を超えた、多様なパートナーシップのあり方に迫る。
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。