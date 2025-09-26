島田珠代、3歳で離れ離れになった娘への当時の心情を号泣しながら振り返る「本当にごめんなさい…」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#4が、きょう26日(22:00〜)に配信される。

島田珠代が一人娘との波瀾万丈な人生を激白

今回は、今まさに再ブレイク中の芸人・島田珠代が、一人娘との波瀾万丈な人生を激白する。3歳で離れ離れになった娘への当時の心情を「ママと離れちゃうんだよ」「本当にごめんなさい……」と号泣しながら振り返る島田。9年ぶりに再会し、関係を再構築するまでの壮絶な日々とは。55歳になった今も、体を張り続ける彼女の原動力となっている娘への想いと、空白の9年間を埋めるための奮闘に密着する。

SNSで話題のカップルに密着

また、SNSで話題のカップルに密着。「『奥さん』と『奥さん』です」と自己紹介をする二人はTikTokで総再生回数5100万回以上を記録する同性パートナー、「奥さんがでっけぇ!」で話題のさらさんといつかさん。彼女たちが選んだ、これまでの価値観にとらわれない愛のカタチとは。結婚や恋愛の枠を超えた、多様なパートナーシップのあり方に迫る。

(C)AbemaTV,Inc.