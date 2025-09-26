ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#4が、きょう26日(22:00〜)に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

島田珠代が一人娘との波瀾万丈な人生を激白

今回は、今まさに再ブレイク中の芸人・島田珠代が、一人娘との波瀾万丈な人生を激白する。3歳で離れ離れになった娘への当時の心情を「ママと離れちゃうんだよ」「本当にごめんなさい……」と号泣しながら振り返る島田。9年ぶりに再会し、関係を再構築するまでの壮絶な日々とは。55歳になった今も、体を張り続ける彼女の原動力となっている娘への想いと、空白の9年間を埋めるための奮闘に密着する。

SNSで話題のカップルに密着

また、SNSで話題のカップルに密着。「『奥さん』と『奥さん』です」と自己紹介をする二人はTikTokで総再生回数5100万回以上を記録する同性パートナー、「奥さんがでっけぇ!」で話題のさらさんといつかさん。彼女たちが選んだ、これまでの価値観にとらわれない愛のカタチとは。結婚や恋愛の枠を超えた、多様なパートナーシップのあり方に迫る。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

島田珠代、3歳で離れ離れになった娘への当時の心情を号泣しながら振り返る「本当にごめんなさい…」
「一歩先を読んでいらっしゃる」　倉科カナが“視野の広さ”に感動した先輩俳優は…
令和ロマンくるま、『M-1』優勝後の心境「最近の自粛とか関係なく…」
令和ロマンくるま、ほぼ人生初海外で…同行スタッフの“ある指摘”に「すごい恥ずかしかったです、今」
倉科カナ、脚本を読んで「新しいドラマだ!」と感じた作品とは「その姿がとても面白かったです」
山本由伸、三振量産の要因は?　ロバーツ監督が分析「だから多くの打者が空振りする」
「翔平の投球はすごかった」　ロバーツ監督、大谷翔平“ノーヒット投球”の裏側を語る
オリラジ藤森、家庭内の役割は「生徒」と語る「家事や育児もなるべく分担したい気持ちはあるけど…」
『VIVANT』“野崎のモデル”というウワサがある人物に取材　ななまがり森下の前に現れたのは…
さや香・新山、石丸伸二氏の密着取材中にハプニング　ある人物から名刺を差し出され…
投手・大谷翔平のポストシーズンでの起用法は?　ロバーツ監督が語る「翔平は…」
お見合いに着ていくワンピースは白と黒どっちがいい?　婚活アドバイザーが即答したのは…
関連画像をもっと見る