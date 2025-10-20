大沢あかね、いま憧れるタレントとは「全部成功してる」「(ほかに)芸能界でそんな人いない」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

大沢あかねのロールモデル

番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着した。

マダム信子のこれまでを振り返り、トークした流れで、MEGUMIから「野心ある?」と尋ねられ、スタジオゲストの大沢あかねは「めちゃくちゃ野心家です」と即答。「私、MEGUMIさんみたいになりたいんですよ。今、MEGUMIさんがロールモデルで、会社でも『MEGUMIさんみたいにいつかなりたい』って言ってるんですよ」と明かした。

また、MEGUMIがその理由を深掘りすると、大沢は「全部成功してるじゃないですか。実は、(ほかに)芸能界でそんな人いないんですよ」と説明。さらに、大沢は「昔、私が新大久保で恋愛相談を受けてたのに、今はMEGUMIさんの背中を……(笑)」と茶目っけたっぷりに回想し、笑いを誘っていた。