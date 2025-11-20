前田敦子、元恋人と飛行機で偶然同乗「私に会わないように隠れてました」　その理由は…

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第2話が16日に配信された。

前田敦子、元恋人とバッタリ再会

ビデオ限定トークでは、「過去に元恋人にバッタリ再会したことは?」という話に。

前田敦子は「渋谷の道端で(元恋人が)前から歩いてきたことがある」「『久しぶり』ってしゃべった、向こうには(新しい恋人が)いるって知ってたんで、『幸せそうだね』、『ありがとう』、『頑張ってるね』、『ありがとう』、『じゃあね』っていうやりとりがあって、それですごい吹っ切れました」と振り返った。

さらに話はこれだけで終わらず、前田は「これ究極なんですけど、その後に(お相手が)結婚されて、新婚旅行に向かっているとき同じ飛行機に乗ってたんですよ、さすがにそのときは(元恋人が)私に会わないように隠れてました」と語り、スタジオを驚かせた。

