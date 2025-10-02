海辺でキス→さらにふたたびキス　その夜、宿泊先に戻った2人は…

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第3話が9月30日に配信された。

うらら・ためくにペアが特別なデート権を獲得

第3話では、カップルチャレンジとして「ビーチバトル」を実施。予選では男女がペアを組み、5組による二人三脚ビーチフラッグが行われた。熾烈な争いを勝ち抜き、決勝戦へと進んだのは、あやな・かいりペア、そしてうらら・ためくにペアの2組。決勝戦は、女性がリボンを身体に巻きつけ、女性同士で奪い合う「リボン争奪バトル」。男性はリボンが奪われないように女性を守るというユニークなルールに、スタジオメンバーからは「どういう遊びですか」とツッコミが飛ぶ場面も。

見事リボンを獲得したうらら・ためくにペアが、特別なデート権を手にした。うららはかいりを、ためくにはさくらを選び、それぞれがデートへ向かうことに。

海辺で“おかわりキス”

スパデートを楽しむさくらとためくに。さくらから「なぜ選んだのか」と問われたためくには、「一番話していて楽しかったし、最初から見た目がかわいいと思っていた」と素直な思いを明かす。一方のさくらも「好きになるのはいつも年上だけど、付き合ったことはない」と本音を打ち明け、ためくにも「さくら以外に話したい人がいない」と真っ直ぐな気持ちを伝えた。

この日、リボン争奪バトルで優勝したうららは、かいりを誘い幻の島へ。そこには白いドレスが用意されており、ウエディングドレスを水で濡らし、二度と着られないようにすることで、花嫁と新郎の嘘偽りのない永遠の愛を証明する儀式「トラッシュド・ザ・ドレス」を行う。この儀式で二人は急接近する。

かいりは「残りの日うららに(ラブコイン)入れる」と宣言し、2人はキス。さらに2人はふたたびキスをし、これにはMC陣も「おかわりだよ!」と大興奮だった。

その夜、宿泊先に戻ったかいりはうららを呼び出し、「今日、うららにキスしちゃったじゃん。うららからしたら(みんなが知ると)いやな気持ちになっちゃうかもしれないと思った。別にうららが話したかったら女子メンバーに話してもいい」と告げる。これに対して、うららは「キスは特別だから、うららがしたくなるまで待ってほしい」と何やら意味ありげな様子で返答していた。

