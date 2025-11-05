美人すぎるラーメン店主、熱狂的なファンが婚姻届けを持ってきたりタトゥーを真似て入れたりするほどの人気ぶり

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、10月31日に配信された。

今後の夢は「海外展開」

番組では、SNSをきっかけに人生が激変した2人の女性に密着した。1人目は、スタジオのメンバーも「きれい」「顔もちっちゃい」とコメントした美人すぎるラーメン店主・渕田由衣さん。

SNSで店の紹介動画が1400万回以上再生されるなど大きな話題を呼び、月の売り上げが100万円から500万円へと5倍に跳ね上がったそう。その人気は海外にも及び、熱狂的なファンが婚姻届けを持ってきたり、彼女のタトゥーを真似て入れるほど。

しかしその裏には、コロナ禍で24歳の時に失職の危機に瀕し、故郷の高知で偶然出会った自身も大好きな人気ラーメン店の会長に「私もこの味広めたいです!」と直談判して人生を切り開いた、劇的な物語があった。

また、今後の夢を聞かれると、渕田さんは「海外展開」と語り、バルセロナでの開店に興味があるという話には、同じくバルセロナにて2拠点生活を行うスタジオのMEGUMIが、思わず「やって! やって!」と声をあげた。

