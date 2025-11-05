美人すぎるラーメン店主、熱狂的なファンが婚姻届けを持ってきたりタトゥーを真似て入れたりするほどの人気ぶり

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、10月31日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

    『ダマってられない女たち season2』場面カット

今後の夢は「海外展開」

番組では、SNSをきっかけに人生が激変した2人の女性に密着した。1人目は、スタジオのメンバーも「きれい」「顔もちっちゃい」とコメントした美人すぎるラーメン店主・渕田由衣さん。

SNSで店の紹介動画が1400万回以上再生されるなど大きな話題を呼び、月の売り上げが100万円から500万円へと5倍に跳ね上がったそう。その人気は海外にも及び、熱狂的なファンが婚姻届けを持ってきたり、彼女のタトゥーを真似て入れるほど。

しかしその裏には、コロナ禍で24歳の時に失職の危機に瀕し、故郷の高知で偶然出会った自身も大好きな人気ラーメン店の会長に「私もこの味広めたいです!」と直談判して人生を切り開いた、劇的な物語があった。

また、今後の夢を聞かれると、渕田さんは「海外展開」と語り、バルセロナでの開店に興味があるという話には、同じくバルセロナにて2拠点生活を行うスタジオのMEGUMIが、思わず「やって! やって!」と声をあげた。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

