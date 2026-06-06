津田健次郎「ワンタッチでパコッと開いて…」暑さ対策に愛用している“日傘”の魅力を熱弁

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。5月31日（日）の放送では、津田が自転車通学・通勤時の“暑さ対策”や、おすすめアイテムについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私は学校まで自転車で通学しているのですが、夏は暑すぎて毎年本当に困っています。しかし、暑くても学校には行かないといけないので、気合で乗り切っています。これから梅雨が来て、その後はもっと暑くなると思うので、ぜひ津田さんおすすめの暑さ対策を教えていただきたいです！」

◆津田流・夏の自転車対策

津田：炎天下のなかでの自転車通学、そりゃ暑いよね！ 5～6月くらいから「晴雨兼用傘」みたいなのがいっぱい売られていて、僕も何年か前から結構使うんですけれども、自転車だと傘をさせないもんね。そこが難しい、どうすればいいんだ？

例えば、昔、畑を耕してらっしゃる方がかぶっていた笠地蔵の“笠”？ あれいいんじゃないですか？ でも、1人だけだとちょっと恥ずかしいと思うんです。日傘も、ある時期までは、男性でさしているのがちょっと恥ずかしかったりしたんですけど、今は全然恥ずかしくないです。結構いらっしゃるし、普通になってきたから。なので、笠自体がもっとメジャー化すればいいんじゃないですかね？

結局、おしゃれさが大事だと思うんですよ。メジャー化すると、それが普通になるから、自転車通学・通勤の方でもいけるようになると思うんですよね。ただ、下からの風に弱そうですよね。強風が吹くと、ちょっと首がガッてなりそうだから、そこだけ……あ！ （笠に）ちょっとだけ切れ目を入れて、空気の流れを逃がせばいいんだ！ そうだそうだ、そうしよう。それでちょっと、商品開発お願いしますよ。しかも、軽くて折りたためる。すごく小さくなる。カバンにシュッと入る。そういうところも大事だと思うんですよね。

僕の日傘は、それこそ（折りたたむと）結構小さくなるやつで、ワンタッチでパコッと開いて、パコッと閉まるんですよ。そこにちょっとやられたんですよね、ガジェット的な良さみたいなものを感じて。だから、かっこいい笠を開発しましょうよ。うん、ここに勝機あり！

学生さんだと、ヘルメット着用義務を課しているところもありますから“ヘルメットの上に笠”じゃないですか？ もしくは、もうヘルメットに装着しちゃうか（笑）。自分で作りましょうよ、ヘルメットに大きな笠をかぶせて、シャンプーハットみたいに……今シャンプーハットってあまり使わないと思うけど（笑）。どうでしょうか？

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking