“公認”浮気生活中に2人でサウナに入った男女はただならぬ雰囲気に包まれ…

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)が9日にスタートする。

参加者は自由にInstagramを更新できる

第1話では、禁断の“公認”浮気生活を通じて、元恋人と新しい恋の間で揺れ動く中、急接近する参加者の姿も。参加者は自由にInstagramを更新できる一方で、元恋人チームとのDMは禁止。

MCの藤田ニコルは「リアルでやる手口ですよね」「傷ついてても楽しそうなInstagramあげます」と現代的な恋愛模様に鋭くコメントし、スタジオメンバーの共感を呼ぶ。

自然と距離を縮め、二人でサウナに

「ミス・インターナショナル 日本大会」準グランプリを受賞し、現在はフィットネストレーナーのサヤカはインタビューで、元恋人のダイシロウを意識しつつも第一印象は経営者のタカマサと語る場面も。そんな、サヤカとタカマサはBBQを楽しむ中で自然と距離を縮め、2人でサウナに入ることに。

タカマサがサヤカの肩を抱き寄せるシーンには、MCの前田敦子も「キャー!」と声を上げる一幕も。水風呂で自然と顔を近づける場面では、藤田も「久々にハラハラするのを見た」とコメント。再びサウナへ向かう2人は、肩を抱き寄せたまま、ただならぬ雰囲気に包まれる。

(C)AbemaTV,Inc.