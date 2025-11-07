前田敦子の恋愛観「長い友達から…」「自分が好きになった人って…」

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(11月9日スタート 毎週日曜21:00〜)の事前番組が公開された。

前田敦子の恋愛観

“自分の恋愛タイプ”の話題で、前田敦子は「一目ぼれしたことがない」と告白。「最初興味なかったのに、 徐々に恋人になるタイプかも」と語ると、藤田ニコルは「グイグイ来られたら即落ち」「タイプじゃなくても押しに弱い」と明かし、それぞれの恋愛観が次々と明らかに。

さらに、前田は「長い友達から恋愛に発展することもある」と振り返り、「自分が好きになった人ってうまくいかないジンクスがある」とも語った。

また、「別れたいのに別れられない経験は?」という質問では、藤田が「12月に別れたいと思って、クリスマスどうしようって悩んだ結果、悩みに悩んでクリスマス当日に振りました」と笑いを交えて告白。

続いて、前田は「自分から切り出したい。スパンって言います」「いきなりでも言っちゃう」と話し、「自分の中で難しいと思ったときにずるずるしてるほうが申し訳ない」と誠実な恋愛観をのぞかせた。