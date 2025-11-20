通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツサービス「みるハコ」で、女性VTuberグループ・ホロライブに所属するAZKiのソロライブ映像を、12月20日から26年1月25日まで配信する。

AZKi

配信されるのは、11月19日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された『AZKi SOLO LiVE 2025 “Departure”』。対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームで楽しめる。

視聴するためのチケットは、1人あたり2,000円(税込・別途室料)で、「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売中。限定グッズ付きのチケットもご用意しており、アクリルコースター付きは1人あたり3,000円、アクリルキーホルダー付きは3,500円、アクリルジオラマ付きは4,000円となっている(1人あたり 税込・別途グッズ送料・室料)。

さらに、「みるハコ」で配信される『AZKi SOLO LiVE 2025 “Departure”』を視聴する様子を写真に撮影してXに投稿すると、抽選で5人に「AZKi直筆サイン入りライブポスター」をプレゼント。そして、JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗でAZKiのソロ名義の楽曲を歌唱して応募すると、「AZKi直筆サイン入りTシャツ」が抽選で5人に当たるキャンペーンも開催される。