通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ「みるハコ」で、スペシャルユニット・SIAMSOPHIAのライブ映像を11月14日から12月23日まで配信。7日からチケット販売を開始した。

SIAMSOPHIA

SIAMSOPHIAは、今年デビュー30周年を迎えたSOPHIAのボーカル・松岡充が発起人となり、彼らと同じくデビュー30周年を迎えたSIAM SHADEのボーカル・栄喜らが集結したユニットバンド。

配信されるのは10月3日に行われたプレミアムライブ「2025 SIAMSOPHIA FINAL」東京公演の映像で、両バンドの代表曲を網羅したセットリストに加え、セッションコーナーでは、特別共演やメンバーのMCまで収録されている。

さらに、8月に行われた「『2025 SIAMSOPHIA FINAL』特番イベント」で撮り下ろした限定特典映像「爆笑おみくじトーク(未公開)」も配信。全部で約3時間30分にわたり、楽しむことができる。

チケットは2,000円(税込・別途室料)。「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売され、期間は12月23日23時59分まで。コンビニ・ペイジー決済は12月21日23時59分まで。

対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。チケット料金は3歳以上が有料になる。