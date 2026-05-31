稲垣吾郎「絶対に会わないほうがいいと思う！」“ミラノ・コルティナ五輪 金メダリスト”りくりゅう・木原龍一が明かした“会いたい芸人”にビックリ!?

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！ 本記事では、お2人の“推し活”について伺った模様をお届けします。

三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成したのは2019年。2022年に開催された北京オリンピックの団体戦で自己ベストを更新し、初の銀メダルを獲得。その後、2022～2023年のシーズンでは、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制覇する年間グランドスラムを達成。ケガなどによって活動が難しい期間もありましたが、復活後の2025年の世界選手権で2度目の優勝。そして、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ大会では、ショートプログラム5位から、フリースケーティングで歴代最高得点を記録して逆転を果たし、日本人ペア初となる金メダルに輝きました。

◆りくりゅうが“会いたい人”とは？

山本：（最近ハマっているアーティストの話題で）璃来さんからiLiFE!【あいらいふ】のお話がありましたけれども、推し活もされていますか？

三浦：今はカナダにずっといるので、音楽を聴くことしかできないんですけど、実は人生で一度もライブに行ったことがないので、いつか行ってみたいなって思っています。

山本：アイドルのライブに行くと、掛け声とかも楽しいですものね。

稲垣：いいじゃん！ 山本さんなんか毎週のように行ってますよ。

山本：まあ……そうですね、大好きなので（笑）。龍一さんは推し活されていますか？

木原：推し活って“会いたい人”ですか？

稲垣：熱中しているものとか、推しているもの、好きなものですね。

山本：でも、会いたい人も聞いてみたいです。

木原：最近は……江頭2:50さん（笑）。

山本：え、エガちゃんに!?

稲垣：（僕は）会いたくない、会いたくない（笑）。

三浦・木原：ハハハ（笑）。

木原：YouTubeバージョンの江頭さんというか、大人しいほうの江頭さんにお会いしたいです。

稲垣：（江頭さんの）YouTubeを観ているんですか？

木原：試合前とかにYouTubeを観るのが、2人の試合前のルーティンになっていたんですよ。

稲垣：エガちゃんのチャンネルを観るのが？

木原：そうですね。江頭さんが、いろんな物を食べてランキングをつけている動画をよく観ていて。シーズン中って自分たちは食べられないので、江頭さんが食べているのを観て「食べたいね」っていう話をしていました。

山本：お2人がエガちゃんの動画を観ているって面白すぎますね（笑）。

稲垣：絶対に会わないほうがいいと思う！ 璃来ちゃんなんて持ち上げられちゃうよ。

三浦：はい（笑）。氷上ではマグロの1本釣りされちゃうので。

稲垣：“動画を観る”までにしときましょ（笑）。

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM