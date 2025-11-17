通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ガールグループ・BABYMONSTERとのコラボキャンペーンを12月31日まで開催している。
これは、 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] のリリースと、『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』開催を記念して行われるもの。
最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビ JOYSOUND」(無料)を使って、「WE GO UP」をはじめとする課題曲を選曲すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、参加者全員にBABYMONSTER×JOYSOUNDオリジナル待ち受け画像(全6種ランダム)がプレゼントされる。
さらにWチャンスとして、抽選で BABYMONSTER [WE GO UP] オリジナルTシャツ(Lサイズ)が、10人にプレゼントされる。
【編集部MEMO】
BABYMONSTERは、韓国・タイ・日本出身の7人(RUKA／PHARITA／ASA／AHYEON／RAMI／RORA／CHIQUITA)からなる多国籍グループ。2024年4月1日、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』を発表し、タイトル曲「SHEESH」で本格的にK-POPシーンへ名乗りを上げた。同作は韓国の主要チャートでデビューアルバム初動売上ガールズグループ1位を記録し、「SHEESH」も各種配信チャートやグローバルチャートで上位にランクインした。