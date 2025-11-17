通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ガールグループ・BABYMONSTERとのコラボキャンペーンを12月31日まで開催している。

これは、 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] のリリースと、『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』開催を記念して行われるもの。

最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビ JOYSOUND」(無料)を使って、「WE GO UP」をはじめとする課題曲を選曲すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、参加者全員にBABYMONSTER×JOYSOUNDオリジナル待ち受け画像(全6種ランダム)がプレゼントされる。

さらにWチャンスとして、抽選で BABYMONSTER [WE GO UP] オリジナルTシャツ(Lサイズ)が、10人にプレゼントされる。