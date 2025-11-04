通信カラオケ・JOYSOUNDを展開するエクシングは、JOYSOUNDユーザー1,621人を対象に「いま最も推されているアーティスト・アニメ」や「カラオケルームでの推し活」に関するアンケートを、9月19日から10月13日まで実施。その結果をまとめた「推し活リアル2025」を、「いい推しの日」である11月4日に公開した。

男性アーティスト部門で1位を飾ったのは、アイドルグループ・Snow Man。圧倒的なパフォーマンス力に加え、歌やダンス、バラエティなど多方面での活躍が幅広く支持されての首位となった。

2位には、グローバルに活動の場を広げ、洗練されたパフォーマンスと個々の表現力で注目を集める・Number_iが。国内外での挑戦を続けていることも評価されていた。そして3位には、今年デビュー10周年を迎え、JOYSOUNDカラオケ上半期ランキングで1位を獲得した・Mrs. GREEN APPLE。バンドとして唯一のランクインとなっている。また、今年、新メンバーオーディション「timelesz project」を経て、8人組として新たに再出発を果たしたtimeleszも10位に入っている。

それぞれに寄せられたコメントでは、Snow Manについては、「歌って踊って最高にカッコいいメンバー達なのに、バラエティーもお手のもの! 何をさせても成立させちゃう個性豊かなグループです(40代/女性)」などの声が。2位のNumber_iには、「とにかくかっこいい! 音楽も顔も!(20代/女性)」、3位のMrs. GREEN APPLEには「歌詞とメロディーが刺さりまくって、どんな時に聞いてもいろんな方面で寄り添ってくれたり励ましてくれたりする。ビジュに関しても、めっちゃ可愛かったりとか、それとは真逆にLIVEの時はカッコよすぎたりとか。とにかく幅広いからどんな人でも色んなところから仲良くできる!(10代/男性)」といった声が上がっていた。

女性アーティスト部門では、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループ・ME:Iが首位に。デビュー以降、力強い歌唱と洗練されたパフォーマンス、そして個性豊かなメンバーの魅力で多くのファンを惹きつけているようだ。

2位は、歌唱力・表現力ともに高く評価されるバーチャルアイドル・星街すいせい。リアルとデジタルの垣根を越えた活動で、音楽シーンに新しい風を吹き込む姿が評価された。そして3位には、デビューから10年以上の・乃木坂46がランクイン。清楚で上品な世界観と世代を超えて聞かれる楽曲の多さで、20代から60代以上まで幅広い層から支持を集める結果となった。

1位のME:Iについては、「かわいいとかっこいいを兼ね備えた個性豊かなメンバー達が魅力的! ファン(YOU:ME)を愛で包み込んでくれる素敵なグループです!(30代/女性)」などのコメントが寄せられていた。また、2位の街すいせいには、「低音も高音もいける歌唱力と世界をも魅了する歌声! ソロライブからツアーそして武道館ライブまで実現した実力! そしてすいちゃんは今日も可愛い!(20代/男性)」と絶賛の声も。3位の乃木坂46へは、「清楚であり、ひたむきに努力を重ね成長していく彼女たちの姿に癒やされ勇気を貰っています(50代/男性)」などの声が上がっていた。

アニメ・ゲーム部門の首位に輝いたのは、今年映画化もし、全世界ダウンロード数3,900万を突破したリズム＆アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』。

2位には、完成度の高い楽曲やミュージックビデオ、個性豊かなキャラクターが揃う『あんさんぶるスターズ!!』がランクインした。続く3位は、名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”たちが活躍する『刀剣乱舞ONLINE』、また今年、劇場版最新作『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開され話題を呼んだ『鬼滅の刃』も4位に入り、その人気の高さを改めて示した。

JOYSOUNDでは、「どアニメ宣言! JOYSOUND」をキャッチフレーズに掲げ、アニメ・ゲームファンがカラオケをもっと楽しむための情報を満載した特設ページを展開中。『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』『あんさんぶるスターズ!!』『刀剣乱舞ONLINE』のアニメカラオケも多数配信されており、アニメやゲーム好きの人がカラオケをもっと楽しめるコンテンツを今後も展開していく予定だ。

これらの結果から判明したのは、推し活を行っている人のうち、カラオケで推し活をしたことがある人が全体の59％と過半数を占めたこと。「セットリスト二日分ぶっ通し5時間耐久(10代／男性)」という人がいたほか、歌うだけでなく、ライブ映像の鑑賞や、推しの誕生日を祝う「生誕祭」、グッズを持参して写真撮影を行うなど、それぞれが自身のスタイルでカラオケ推し活を楽しんでいることも明らかになった。