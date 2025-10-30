通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテンツ「みるハコ」では、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「常闇トワ」のライブ映像を、11月30日から来年1月4日まで配信する。

常闇トワ 1stソロライブ『“Break your ×××”』

これは、10月29日に東京・有明アリーナで開催されたばかりの『Tokoyami Towa 2nd Live“SHINier”』の約2時間のライブ映像。視聴チケットは、「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売されている。

この配信を記念し、1stソロライブからセレクトされたダイジェスト映像を無料公開(※別途室料)。そして、10月30日から11月29日までの期間中、常闇トワ 1stソロライブ『“Break your ×××”』から、全14曲のパフォーマンス映像を収録したダイジェスト映像を無料配信する(※別途室料)。再生時間は19分。

対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。『Tokoyami Towa 2nd Live“SHINier”』ライブ映像チケットは、コンビニ・ペイジー決済が2026年1月2日23時59分まで。なお、チケット料は3歳以上が有料となる。

また、11月30日から「みるハコ」で配信される『Tokoyami Towa 2nd Live“SHINier”』を視聴する様子を写真に撮影し、X(Twitter)に投稿すると、抽選で5人に「常闇トワ直筆サイン入りライブポスター」をプレゼント。加えて、JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、常闇トワのソロ名義の楽曲を歌唱して応募すると、「常闇トワ直筆サイン入りTシャツ」が抽選で5人に当たるキャンペーンも開催されている。

「常闇トワ直筆サイン入りTシャツ」が当たるカラオケキャンペーンの対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「jOYSOUND MAX」だ。