JR北海道は19日、旭川方面の特急列車を2026年春から全車指定席化するとともに、お得なきっぷをリニューアルし、現行の「自由席往復割引きっぷ(Sきっぷ)」「指定席往復割引きっぷ(Rきっぷ)」など駅で販売しているお得なきっぷの設定を終了すると発表した。

「自由席往復割引きっぷ(Sきっぷ)」は往路・復路で特急列車の普通車自由席を利用できる往復割引きっぷ。現在は札幌～旭川間を中心に、札幌駅から士別・名寄方面、旭川駅から稚内方面および北見・網走方面の区間も設定されている。「指定席往復割引きっぷ(Rきっぷ)」は往路・復路で特急列車の普通車指定席を利用できる往復割引きっぷ。現在は札幌市内から遠軽・北見・網走方面および音威子府・稚内方面の区間が設定されている。

両きっぷともにJR北海道のおもな駅(指定席券売機を含む)、道内のおもな旅行会社にて通年で販売されていたが、札幌～旭川間の特急「ライラック」「カムイ」、札幌・旭川～稚内間の特急「宗谷」「サロベツ」、札幌～網走間の特急「オホーツク」が2026年春から全車指定席化され、これに伴うお得なきっぷのリニューアルで販売を終了することとなった。

お得なきっぷのリニューアルに合わせ、他にも「札幌快得きっぷ」「旭川・名寄4枚回数券」「札幌往復限定きっぷ」「富良野・札幌往復きっぷ」「ふらの・びえいフリーきっぷ」を2026年春に販売終了する予定。具体的な販売・利用終了日等は決まり次第、案内する。自由席タイプのお得なきっぷに追加できるグリーン料金券と指定料金券も販売を終了するとのこと。

なお、JR北海道は駅で販売しているお得なきっぷの販売終了後、「えきねっと」限定の割引きっぷ「特急トクだ値1」「在来線チケットレス特急券(トク割)」に統一することで、「わかりやすく、おトクで便利な商品体系」にリニューアルするとしている。