JRグループは10日、「青春18きっぷ」と組み合わせることで本州・北海道の旅行を楽しめる「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を2025年度冬季も発売すると発表した。

「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」は1枚で1人片道1回、購入時に指定された利用開始日に限り、「青春18きっぷ」との併用で利用可能。「北海道新幹線利用券」と「道南いさりび鉄道線利用券」の2枚綴りとなっており、北海道新幹線の新青森～木古内間(普通車の空いている席に乗車可能)と、道南いさりび鉄道の普通列車(木古内駅から五稜郭駅まで)を連続して利用する場合に限り、片道1回利用できる。

北海道新幹線のみ自動改札機を利用可能だが、「青春18きっぷ」と「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を同時に投入しなければならない。道南いさりび鉄道を利用する際、係員へ「青春18きっぷ」と「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を一緒に提示する必要がある。2025年度冬季、「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」の販売期間は11月28日から1月12日まで、利用期間は12月12日から1月12日まで。発売額は4,650円(大人・こども同額)。

「青春18きっぷ」と同様、全国のJR線のおもな駅(指定席券売機を含む)、旅行センター、おもな旅行会社で発売される。なお、有効期間開始日を変更する場合、有効期間の開始日前または有効期間内で未使用かつ2枚同時に変更する場合に1回限り取り扱うとのこと。