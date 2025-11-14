お笑い芸人の明石家さんまが8日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。「心苦しかった」という過去のエピソードを語った。

明石家さんま

「仲良いのにLINEできないって…」

番組レギュラーでモーニング娘。'25の横山玲奈が、メニエール病の治療に専念すべく、11月中の活動をすべて休止したことを受け、さんまは、「横山が体調が優れずということで……」と心配。「ラジオ聴いてるかわからへんけど、どういうアドバイスしてええかわからんけど……」と逡巡しながら、「とりあえず俺は、会社の人に聞いて。“LINEはしてもいい”って聞いたんで」「だから、横山にはLINEします」と気遣った。

一方で、「今まで俺の仲間たちは、LINEしちゃダメだった」と明かしたさんま。過去に病気療養していたナインティナイン・岡村隆史や次長課長・河本準一について、「何にもせえへんほうがいいらしいけど。あんなことはじめてやねん。会社から、“さんまさんだけLINEしないでください”って」と吐露。「一番仲良いのに、LINEできないって心苦しかった」と当時の心境を打ち明け、「会社も、“医者から言われてる。さんまさんみたいな人に”って。みたいな人に? どういうことやねん!」と苦笑いでツッコんだ。

そんなさんまは、自身の健康についても言及。「全部逆ついて、ここまで元気に暮らさせていただいてるんで。いつもいつも、あかんこと全部やってるやん! って言うて、ここまで来てしまってる。それがまた不思議」「俺は大丈夫! って思ってる気持ちがものすごい強いんで」と分析し、「“さんまさんは突然亡くなられます”って何人かに言われてるから。おそらくそうだろう」とあっけらかん。「病気もしたことなけりゃ、薬も飲まない。今こうして見てる限り元気」と健康をアピールしつつ、「のどはもう180歳分しゃべったんで。今は筋肉がのどを支えてるらしい。のどは終わってる」と笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。