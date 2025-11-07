お笑いタレントの明石家さんまが1日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。季節の変わり目に出る“症状”について明かした。

「体が知らせてくれる合図」「その時期にできる」

さんまは、「秋が来た、冬が来たって私、ここにいつもヘルペスが見事にできる」と告白。季節の変わり目になると、唇にヘルペスができるそうで、「今月は2回できたんです。急に寒くなって早まって。もう体は、冬が来たっていう」と打ち明け、「専門家が見ても、『どういうことなんだろう?』って」と原因不明を吐露。「だから俺自身、冬が来た! って体が知らせてくれる合図と思わないとしゃーないねん。見事にその時期にできるから」と悩ましげに語った。

また、「かさぶためくるの楽しい。かさぶた我慢するの大変やよな。気づいたら取ってしもうてる」と話したさんま。ヘルペスのかさぶたもついつい取ってしまうようで、「これが怖い。いつも布団に血が思いのほか広がったり、こすったりする」「たまに、“俺、死んだ!”って思うときあるんですよ(笑)。パッと起きたら、こんな小さいやつやねんけど、いろいろあちこちに付いてるんですよ。起きた瞬間、“血吐いて死んだんか!?”って」とジョーク交じりに話した。

毎年起こる症状に、「体質なのかな?」といぶかしげにつぶやいたさんまだが、「キャスターが“明日から寒くなります”って言うときに、もう俺できてんねん。やっぱ冬来んのか～って。1日だけね、早いのは」と季節の変わり目を“予言”してくれるとも。また、「全然痛くはない。高級なリップを使ってる」と明かした一方、4日間ほど症状が続くといい、「風呂入って顔洗ったりすると、かさぶたが取れる」「タオルで顔拭いてまうねん。そのときめくれんねん」とぼやいていた。

