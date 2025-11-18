2026年2月27日に公開となる『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』に、劇場版オリジナルキャラの声優として堂本光一、大西沙織、遊佐浩二が出演することが決定した。

シリーズ第2弾となる本作は、原作・伏瀬による原案＆完全監修の新たな物語。舞台となる海底にある国【カイエン国】は、人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国のはずだった。しかしその平和を揺るがそうとする者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちだったが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて……。

このたび、物語の舞台となる海底の国【カイエン国】の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドン役に堂本光一が決定。テレビアニメ『獣王星』(2006)以来2度目のアニメ声優、劇場版アニメは初挑戦となる。

さらに、【カイエン国】で水竜に祈りを捧げる巫女・ユラ役は、『ウマ娘 プリティダービー』のメジロマックイーン役などに出演する声優・大西沙織に、【カイエン国】の宰相・ジース役には、声優・遊佐浩二に決定した。

この度解禁されたキービジュアル第2弾では、長き眠りから覚醒し光りを放つ水竜と、祈りを捧げるかのように佇むユラを中心に、リムル、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、そして不適な笑みを浮かべるジース、鋭い眼差しを向けるゾドンらが勢ぞろい。本予告映像では、何者かに狙われた海底の国【カイエン国】で巻き起こる陰謀に立ち向かうため、リムル一行が海へと進んでいく様子が描かれている。

また、主題歌はアーティストデビュー11年目を迎えた注目のアーティストTRUEの「ユートピア」に決定した。

コメント全文

＜ 堂本光一 (ゾドン役) ＞

今まで演じたことのないような“ゾドン”という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています。ファンの方はもちろん、『転スラ』シリーズをご覧になったことがない方も楽しめる作品になっていますので、ぜひ多くの方にワクワクしながらご覧になっていただきたいなと思います。お楽しみに!

＜ 大西沙織 (ユラ役) ＞

ユラ役の大西沙織です。『転スラ』という長く愛されている作品に、劇場版で参加させて頂けてとても嬉しいです!! バカンスに来たリムル一行とユラが出会い、どんな物語が始まるのか…。そもそもユラは何者なのか。是非劇場で確かめて下さい!

＜ 遊佐浩二 (ジース役) ＞

今回初めてこの作品に参加させていただきます。ジースは宰相です。国王からの信頼も厚く、民からの支持もあります。立派につとめている人です。この劇場版でどのような事件に巻き込まれてしまうのか、ぜひ見届けていただければと思います。

＜TRUE（主題歌）＞

転スラと一緒に曲を作るのは今作で6曲目。今回は蒼い海が舞台となった世界観に寄り添い、青い恋のうたを書きました。「ユートピア」が物語とどう響きあうか、映画館で感じていただけたら嬉しいです。

ゾドン

ユラ

ジース



(c)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会