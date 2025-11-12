2026年夏に全国公開を予定している作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』の初映像が、全世界で解禁された。

今回解禁された最新映像は、子ども部屋に届けられた箱を前に、レックスとスリンキー・ドッグはブルブル震え、目を覆い指の隙間から覗くフォーキーとカレン・ビバリー、恐ろしいモノを見たようなミスター・ポテトヘッドはミセス・ポテトヘッドの目を剥ぎ取り、ジェシーとブルズアイが怯えきっている表情を浮かべるシーンからはじまる。

まるで30年前に『トイ・ストーリー』の冒頭で描かれた、誕生日プレゼントとして届いた最新式のおもちゃ、バズ・ライトイヤーに恐怖するおもちゃたちのシーンを彷彿とさせる演出だ。そしておもちゃたちへ突きつけられたコピーは「おもちゃの時代は…もう終わり？」。

おもちゃたちのライバルになるであろう届けられた箱の中身は、令和の子どもたちも夢中になっているタブレットだった。「やったー！うれしい！ありがとう！」と大興奮するボニーにタブレットは「こんにちは！わたしはリリーパッド。一緒にあそぼう！」と、とびきり明るい声で話しかける。映像のラストにはウッディとバズ・ライトイヤーが登場し、2人がリリーパッドという最新のテクノロジーに怯え、震えながら抱き合うというコミカルなシーンで幕を閉じる。





(c)2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.