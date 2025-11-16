「ケチャップかけるとき…」「性格は…」あの、“好きな男性のタイプ”を告白

歌手でタレント・あのが11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。恋人への接し方について語った。

あの

「僕はガリガリよりデカのほうがいい」

恋愛の話題になり、あのは、ゲストでお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおに、「今、好きな人は?」と直球質問。「まあ、いるかな」と即答したジャンボは、「告った? どのぐらい好きなの?」と切り込まれ、「だいぶ好きよ。100で好きかもな～」と照れながら告白。ジャンボは、「デカいから」という理由で女優・畑芽育に“告白”された過去もあり、あのは、「顔が整ってるから。デカ専の中では。だから、マジでモテると思う。いいと思う」と背中を押した。

一方のあのは、「どういう人がタイプ?」と聞かれ、「僕はガリガリより、デカのほうがいいです。性格は男らしい人がいい。男らしいというか、ズンズンズンって感じの人」とリードしてくれるタイプが好みだと告白。続けて、「ちょっとおっちょこちょいみたいな人がいい。ケチャップかけるときに、間違って目に入れちゃうみたいな人」と語ると、ジャンボは、「アメリカのコメディの中にしかいないよ!」とツッコみつつ、「いいね。あのちゃんに合ってそう」と共感した。

さらに、「ネガティブなことを恋人に言ったりする?」にあのは、「暴言は死ぬほど吐くのよ。“キモい”とか、“クソが”とか、めっちゃ言うの(笑)。マジで気にしないよ」とぶっちゃけ、「でも、めっちゃ好きってことなの。その人に対しての“キモっ!”とかは、全部なんか照れ隠しみたいな……」と恥ずかしそうに吐露。ジャンボに、「“僕の彼女は好きの代わりに死ねと言う”ってどう? あなた主演で最高の映画撮れそう。今のタイトルで曲も書いて」と猛プッシュされ、「いいね。ちょっと書こうかな」とノリノリだった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。