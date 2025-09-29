歌手でタレント・あのが16日、Spotifyのポッドキャスト番組『あのと粗品の電電電話』に出演。たびたび“熱愛疑惑”が浮上する霜降り明星・粗品との関係を語った。

安藤なつ「あの氏は粗品がいいと思う」

メイプル超合金・安藤なつから、「あの氏は粗品がいいと思う」と勧められ、田中みな実からも、「あのちゃんは粗品さんか私がいいと思う」と言われたというあの。しかし、「“粗品はないですね。もう無理でしょ”みたいな。僕もリップサービスじゃないけど、“この先、友達から恋愛になる可能性っていうのは、結構難易度高いですよ”って感じでみんなに言ってる」と打ち明け、「だから、本心では思ってないよ。まったくない」と恋愛感情をキッパリ否定した。

一方の粗品は、「周りの芸人に、“あのちゃんと付き合ってるの?”みたいに言われたら、“まあまあまあ”って言うようにしてる」とぶっちゃけ、あのは、「ねえ! 否定して!」と猛抗議。『新しいカギ』のロケに参加すると、「見守ろうみたいな」「よそよそしい」など、楽屋が変な空気になるそうで、「お前のせいだよ、絶対」とぼやき、「学生の恋愛ごっこをみんなに見せてる人」「“あれ? やっぱりできてるのかな?”って思わせることをしてる」と痛烈に語った。

また、「どっちかがマジで漫画みたいにならないと。ガチで好きになっちゃったら、壁ドンぐらいしないと何も進展ないと思う」と意味深につぶやいたあの。「最近、恋愛してるの? なんか飢えてそう。僕で満たそうとしてる感じがすごいある」と話すと、粗品は、「それが本気だとしたら?」とのらりくらり。あのは、「粗品さんがどっちかわかんないです。ホントに好きなのか、マジで疑似恋愛したいだけなのか。みんな、わかんなくなると思う。どっちなん?」と最後まで惑わされていた。