「すごい肉体美」「そこにしか目が行かない」　あの、“釘付け”になった俳優とは

歌手でタレント・あのが14日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。Netflixで配信中の『今際の国のアリス』について語った。

「きっといい人」「めっちゃ何テイクもしてる」と想像

9月25日にシーズン3の配信がスタートし、大きな話題を呼んでいる同作。あのは、過去作のシーズン2を友人宅で鑑賞することになったそうで、「正直、遅い時間だから眠いなかでしたけど。深夜1時とか2時に観はじめて」と明かしつつ、「はじまって割とすぐに山下智久さんが出てきて。それも全裸なの」と驚き。山下演じるキューマは、ヌーディストの設定のため、「当時、めっちゃ話題になったの。すごい肉体美だからさ。これがあの全裸山Pか～と思いながら」と感嘆したことを打ち明けた。

しかし、劇中にはアクションシーンもあり、「山Pが全裸で戦うというか。ちょこまか動くのよ。全裸でゲーム説明とかしながら、途中走ったりしながら。だから、結構大変そうなわけ」と撮影方法が気になった様子。「いろんなもので隠すわけ。振り返った手の動きで隠すとか、物で隠すとか、いろいろ試行錯誤されてる」と感心しながら、「そこにしかもう目が行かなくなっちゃう脳みそで……」と苦笑い。「何テイクしてるの? 撮影めっちゃ大変じゃん! とか言いながら」と振り返っていた。

「だって、ちょっとでも映っちゃったら、はい! カット! って」「後輩俳優も気を使って、“腕の角度どうですか?”って。カメラマンとかディレクターが、“OK! 隠れてます!”とか」と撮影時の苦労を慮ったあの。「山Pはきっといい人だから、“全然いいよ”とか言って。わからんけど、めっちゃ何テイクもしてるわけよ」と想像しながら、「本当に大変だなって」と思い返していた。

