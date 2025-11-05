「僕は払うつもりだったけど…」　あの、お笑い芸人の“粋な計らい”にも感激した一夜

歌手でタレント・あのが10月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエル、お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスとのプライベートエピソードを語った。

「みんな手土産を持ってて」「プレゼント交換みたいに」

以前から早瀬と食事会の約束を交わしていたあのは、「2週間前にようやくご飯行きました!」と報告。同番組で共演した際は、しゃぶしゃぶ店に行くことまで決定していたが、「ようやくスケジュールが合いまして。お互い頑張って調整した」と話し、「予約は僕がするからさ。電話は怖くて、ネット予約しました」と回顧。「頑張って予約したの!」と強調しつつ、「当日にノエルちゃんからLINE来て、“今日お店どこですか?”って。僕、予約したので満足して、どこのお店って言うのを忘れてた」と苦笑いで打ち明けた。

しかし、半個室しか予約できず、「正直に“半個室です。ごめん”って言ったら、“全然エグい話しなければ大丈夫ですよ”って言ってくれて」と語ったあの。予約した店に着くと、「半個室って言ってたのに、個室にしてくれてて。ちゃんと一部屋。ラッキー! よかった! と思って」と話し、「ノエルちゃんのためにも、そういう空間でよかった」と一安心。また、早瀬との食事会には、お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスも合流し、「みんな手土産を持ってて」「プレゼント交換みたいになった」と楽しげに振り返った。

3人の“女子会”で、あのは、「一回目にしたら、超しゃべった」と言い、「いろいろ話も聞いたし、いろいろ質問もしてくれて。“こういうときってどうしてるんですか?”とか、“僕はこうしてるよ”とか」「僕も、“ノエルちゃんのこういう感じが見てみたい”とか、“こういう姿、立ち回りも見てみたい”とか」と述懐。早瀬とは、「アイドルの熱い話」で盛り上がった一方、熊元は、「ずっと漫画の話」をしていたようで、「夜中2時ぐらいまでしゃべって、大盛り上がりで。結構楽しかったし、ノエルちゃんも楽しんでくれてた」と大満足の様子だった。

また、「帰ろうかっていうときに、熊プロが“トイレ行くわ。ホンマやで?”って。お会計を払ってくれてました。僕は払うつもりだったけど、熊プロが男気を見せてくれた」「僕は一人で帰ったけど、2人は同じタクシーに乗って帰った」というエピソードも披露したあの。その後、早瀬からは、「クリスマス会もやりたいです! めっちゃ楽しかったです!」と連絡が来たそうで、「結構、大成功。だって、僕が予約したんだよ? すごくない? クリスマス会も誘ってくれてるので」とうれしそうに話していた。