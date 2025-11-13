Afternoon Tea LIVINGは12月3日より、TVアニメ『SPY×FAMILY』を題材にした限定コレクションを、アフタヌーンティー・リビング一部店舗にて発売。それに先立ち、12月1日よりアフタヌーンティー公式オンラインストアにて先行発売が行われる。

Afternoon Tea ×『SPY×FAMILY』（左）ミニタオル、ノートセット、スクエアメモパッド、（中央）マスコットキーホルダー、巾着セット、（右）マスコット付きボトル、ティーコージー、ダブルウォールマグカップ

”デフォルメ”されたアフタヌーンティーオリジナルデザインによる本コラボレーションでは、見ているだけで心弾む、温もりあふれるオリジナルグッズが多数登場する。

冬の夜、アニメの舞台となった街並みを描いた特別仕様「タウン~冬の夜の風景~」を中心に、「スクール」「トラベル」「スタンプ」の全4種類のビジュアルで、マグカップやキーホルダーのほか、フォージャー家の番犬ボンドとアーニャの大切な「ペンギンさん」を忠実に再現したぬいぐるみや、日本の伝統工芸を掛け合わせたアーニャとボンドの卯三郎こけしなど、これまでにないアイテムもラインアップされている。

Afternoon Tea ×『SPY×FAMILY』商品一例

卯三郎こけし… 各7,150



Afternoon Tea ×『SPY×FAMILY』卯三郎こけし

ぬいぐるみ… 16,500円

マスコットキーホルダー… 2,970円



Afternoon Tea ×『SPY×FAMILY』ぬいぐるみ&マスコットキーホルダー

ティーコージー… 2,750円

ダブルウォールマグカップ… 2,420円

マスコット付きボトル… 4,400円



Afternoon Tea ×『SPY×FAMILY』ティーコージー、ダブルウォールマグカップ、マスコット付きボトル

マグカップ… 1,980円

ポーチ 各… 2,200円



Afternoon Tea ×『SPY×FAMILY』マグカップ、ポーチ

マスコットキーホルダー(ボンド)… 2,970円

ペット用フードボウル… 2,750円



Afternoon Tea ×『SPY×FAMILY』マスコットキーホルダー(ボンド) 、ペット用フードボウル

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会