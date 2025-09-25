「3COINS」は、TVアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションしたオリジナルデザインのアイテムを、10月11日より全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて発売する。
商品ラインナップ
- ダイカットクッション（2種/各880円）
- クッションカバー（2種/各660円）
- ブランケット（2種/各1,320円）
- もこもこスリッパ（2種/各770円）
- 着る毛布（2種/各2,420円）
- ハンカチタオル（2種/各330円）
- もこもこ靴下（2種/各550円）
- ヘアバンド（2種/各330円）
- シュシュ（2種/各330円）
- ヘアクリップ（2種/各330円）
- アイマスク（2種/各330円）
- ミラー（2種/各550円）
- ポーチ（2種/各660円）
- お顔ポーチ（2種/各660円）
- エコバッグ（2種/各 880円）
- トートバッグ（2種/各660円）
- パスケース（2種/各660円）
- スマホポーチ（2種/各880円）
- スマホストラップ（2種/各550円）
- イヤホンケース（2種/各330円）
- ドリンクホルダー（2種/各660円）
- セラミックマグ（2種/各880円）
- セラミックプレート（2種/各550円）
- ステンレスタンブラー（2種/各1,320円）
- ハンドウォーマー（2種/各550円）
- ネックウォーマー（2種/各1,100円）
- ストックバッグ（2種/各550円）
- ダブルウォールマグ（2種/各880円）
なお、実店舗では、1会計につき「各商品・各種2点まで」の購入個数制限を実施予定。
(C)遠藤達哉/集英社- SPYXFAMILY製作委員会