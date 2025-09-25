「3COINS」は、TVアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションしたオリジナルデザインのアイテムを、10月11日より全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて発売する。

商品ラインナップ

ダイカットクッション（2種/各880円）

クッションカバー（2種/各660円）

ブランケット（2種/各1,320円）

もこもこスリッパ（2種/各770円）

着る毛布（2種/各2,420円）

ハンカチタオル（2種/各330円）

もこもこ靴下（2種/各550円）

ヘアバンド（2種/各330円）

シュシュ（2種/各330円）

ヘアクリップ（2種/各330円）

アイマスク（2種/各330円）

ミラー（2種/各550円）

ポーチ（2種/各660円）

お顔ポーチ（2種/各660円）

エコバッグ（2種/各 880円）

トートバッグ（2種/各660円）

パスケース（2種/各660円）

スマホポーチ（2種/各880円）

スマホストラップ（2種/各550円）

イヤホンケース（2種/各330円）

ドリンクホルダー（2種/各660円）

セラミックマグ（2種/各880円）

セラミックプレート（2種/各550円）

ステンレスタンブラー（2種/各1,320円）

ハンドウォーマー（2種/各550円）

ネックウォーマー（2種/各1,100円）

ストックバッグ（2種/各550円）

ダブルウォールマグ（2種/各880円）

なお、実店舗では、1会計につき「各商品・各種2点まで」の購入個数制限を実施予定。

