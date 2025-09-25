「3COINS」は、TVアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションしたオリジナルデザインのアイテムを、10月11日より全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて発売する。

商品ラインナップ

  • ダイカットクッション（2種/各880円）
  • クッションカバー（2種/各660円）
  • ブランケット（2種/各1,320円）
  • もこもこスリッパ（2種/各770円）
  • 着る毛布（2種/各2,420円）
  • ハンカチタオル（2種/各330円）
  • もこもこ靴下（2種/各550円）
  • ヘアバンド（2種/各330円）
  • シュシュ（2種/各330円）
  • ヘアクリップ（2種/各330円）
  • アイマスク（2種/各330円）
  • ミラー（2種/各550円）
  • ポーチ（2種/各660円）
  • お顔ポーチ（2種/各660円）
  • エコバッグ（2種/各 880円）
  • トートバッグ（2種/各660円）
  • パスケース（2種/各660円）
  • スマホポーチ（2種/各880円）
  • スマホストラップ（2種/各550円）
  • イヤホンケース（2種/各330円）
  • ドリンクホルダー（2種/各660円）
  • セラミックマグ（2種/各880円）
  • セラミックプレート（2種/各550円）
  • ステンレスタンブラー（2種/各1,320円）
  • ハンドウォーマー（2種/各550円）
  • ネックウォーマー（2種/各1,100円）
  • ストックバッグ（2種/各550円）
  • ダブルウォールマグ（2種/各880円）

なお、実店舗では、1会計につき「各商品・各種2点まで」の購入個数制限を実施予定。

