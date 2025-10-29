サニーサイドアップが⼿掛ける「Happyくじ」より、アニメ「ハイキュー!!」が初登場。躍動感あふれるフィギュアをはじめ、作中に登場するデザインが施されたアイテムをラインアップした、Happyくじ「ハイキュー!!」の発売が決定した。

11⽉14⽇よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売が開始される。価格は790円。

⽇向翔陽 フィギュア

今回のHappyくじ「ハイキュー!!」の注⽬アイテムは、⽇向翔陽・影⼭⾶雄・及川 徹・岩泉 ⼀・⽜島若利5名の試合中のプレーシーンを切り取った躍動感あふれるフィギュア。それぞれの⾼校の横断幕と、作中の名セリフが台座にデザインされており、各キャラクターのプレーを再現した、本くじでしか⼿に⼊らないアイテムだ。

BIGアクリルパネル

劇場版総集編⻘葉城⻄⾼校戦「才能とセンス」、劇場版総集編⽩⿃沢学園⾼校戦「コンセプトの戦い」のメインビジュアルが、A4サイズのアクリルパネルになって登場するE賞のBIGアクリルパネルや、F賞には、作中に登場する「ぐんぐんヨーグル」などをイメージをしたストロー付きのタンブラーセットが登場。また、20枚のポストカードで春⾼までの道のりを振り返るG賞のポストカードブックや、各⾼校の横断幕がデザインされたH賞の横断幕フラットポーチ、“繋ぐ”をテーマに、プレー中のキャラクターを連結できるアクリルキーホルダーなど、ファン⼼くすぐるアイテムが豊富にラインアップしている。