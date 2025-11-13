ファミリーレストランの「ジョイフル」はこのほど、人気TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーンを企画。12月2日15時より、作品の世界観にちなんだコラボメニュー7品の販売を開始する。

ジョイフル×ONE PIECE

コラボ第1弾では、全期間(2025年12月2日～2026年1月13日)で販売される4品と期間限定(12月2日～23日)3品の、計7品のコラボメニューが登場。

全期間共通メニュー

全期間販売メニューでは、主人公「ルフィ」をイメージした「ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル&麦わらオムライス」や、「ゾロ」の三刀流を表現した「ゾロの三刀流鉄板盛り」、サンジのレディたちへの愛情を表現した「サンジのレディに捧げる情熱のペスカトーレ」のほか、デザートに「ナミの大好き♡みかんとベリーの『魔法の天候棒(ソーサリー・クリマ・タクト)』パフェ」が用意されている。

ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル&麦わらオムライス… 1,648円

ルフィのドン!!と山盛り肉々グリル 単品… 1,428円



ゾロの三刀流鉄板盛り… 1,208円



サンジのレディに捧げる情熱のペスカトーレ(ガーリックトースト付)… 1,208円/ 単品1,098円



ナミの大好き♡みかんとベリーの「魔法の天候棒(ソーサリー・クリマ・タクト)」パフェ… 812円



限定メニュー

12月2日～23日発売の限定メニュー3品は、ウソップの「ポップグリーンの種」を豆に見立てた「ウソップのお豆たっぷりポップグリーンタコミートドリア」、燃料がコーラのフランキーをイメージした「フランキーのスーパー☆ミートホットドッグ～コーラと共に～(ドリンクバー付)」、紅茶好きのブルックに因んだ「ブルックのヨホホホ♪ブルーベリーと紅茶ゼリーのパフェ」となっている。

ウソップのお豆たっぷりポップグリーンタコミートドリア… 988円



フランキーのスーパー☆ミートホットドッグ～コーラと共に～(ドリンクバー付)… 1,098円/ 988円



ブルックのヨホホホ♪ブルーベリーと紅茶ゼリーのパフェ… 658円



ジョイフル×ONE PIECEのオードブル登場

同コラボでは、これからのパーティーシーズンにピッタリなオードブル「ONE PIECE×ジョイフル オリジナルオードブル」(4,318円)も登場する。

予約期間は11月19日からとなっており、12月2日～2026年1月13日の間に受け取ることができる。なお、12月1日までの早期注文で、10%OFFの3,886円で購入することができるほか、オードブルを注文するごとに、ノベルティが3個もらえるキャンペーンも開催される。

第1弾ノベルティやSNSプレゼント企画も

コラボメニューを1品注文するごとに、ノベルティとして「オリジナルクリアファイル」(約H310mm×W220mm)を、全12種(うちシークレット2種)からランダムで1枚もらえる企画も用意されている。先着順で47万枚限定。

また、ジョイフル公式アプリ&SNSから参加できるプレゼント企画も。公式アプリからキャンペーンページにアクセスし、コラボメニューを注文した際のレシートの写真をアップロードして応募は完了。

レシートの金額が税込1,000円以上で、その場でもれなく「オリジナル壁紙」がもらえるほか、同3,000円以上で、「アクリルスタンド10体セット」が10名に、あるいは「アクリルスタンド1体」が200名に当たる抽選に応募することができる。

また、ジョイフル公式Xでは、同アカウントをフォローし、「#ワンピースジョイフルコラボ」をつけてコラボ商品画像を投稿すると、抽選で30名に「着せ替えタンブラー(タンブラー1個、絵柄10種類セット)」が当たるキャンぺーンが開催される。

さらに、ジョイフル公式Instagramでも、同アカウントをフォローし、「#ワンピースジョイフルコラボ」をつけてコラボ商品画像を投稿すると、抽選で30名に「描き下ろしクッション」(H500mm×W500mm)が当たるキャンぺーンが開催される。

そのほか、冷凍商品「おうちdeジョイフル」購入でノベルティがもらえるプレゼントキャンペーンや、ラッピング店舗が登場。さらに、尾田栄一郎先生の出身地である熊本県熊本市内では、コラボデザインの「ラッピング電車」が運行するなど、盛りだくさんの企画が用意されている。