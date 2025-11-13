バンダイは、『ワンピース』より「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー -ドラム島-」(4,400円)を発売する。11月13日より予約受付を開始、2026年5月に一般店頭発売商品で発売。

「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー -ドラム島-」は、TVアニメ『ONE PIECE』より、初期衣装の「トニートニー・チョッパー -ドラム島-」が完全新規造形で登場。帽子が着脱可能な仕様となっており、アニメで印象的な2種の交換用表情パーツと組み合わせて様々なシーンが再現可能となっている。

帽子も付け外し可能となっており、同じ表情パーツでも帽子の着脱によって、異なるシチュエーションを再現できる。

「叫び顔」「照れ顔」が交換用表情パーツとして2種付属。(※「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」「S.H.Figuarts サンジ -冒険の夜明け-」は別売り)

ボーナスパーツとして、別売りの「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」用の交換用表情パーツが付属する。

セット内容は、本体、帽子、リュックサック、交換用表情パーツ2種、交換用頭部パーツ、専用台座一式。ボーナスパーツとして「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」（別売り）用交換用表情パーツ。

