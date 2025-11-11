JR西日本と山陽SC開発は11日、山陽新幹線を走る「ONE PIECE 新幹線」をテーマにしたリアルイベント「集合! ONE PIECE 新幹線 スペシャルDAYS in 岡山」の開催を発表した。

「ONE PIECE 新幹線」をテーマにしたリアルイベント「集合！ONE PIECE 新幹線 スペシャルDAYS in 岡山」が開催される

「集合! ONE PIECE 新幹線 スペシャルDAYS in 岡山」は博多総合車両所岡山支所(12月6日のみ)と岡山駅(12月6・7日)の2会場で開催。博多総合車両所岡山支所にて、「ONE PIECE 新幹線」3編成が初めて集結する車両展示会を実施する。外観を公開するだけでなく、車内を通り抜けての見学も可能。外観・車内見学はグループごとに交代で行うとのこと。

この車両展示会に参加できる旅行商品「ついに集結!! 『ONE PIECE 新幹線』3編成 車両展示会」を「tabiwa by WESTER」内「tabiwaラベル」専用ページにて11月13日13時頃から販売。岡山発と新大阪発の2コースを用意し、旅行代金は岡山発5,000円、新大阪発9,800円(大人1名、普通車指定席利用の場合)。両コース合計180名を募集し、先着順で申込みを受け付ける。

12月6・7日に岡山駅(岡山一番街・さんすて岡山)会場でもイベントを開催し、両日とも「ONE PIECE 新幹線」スペシャルコーナーを用意。ホリデーフォトスポットを展開するほか、各種イベントを実施し、JR西日本ブース等も設置するとのこと。