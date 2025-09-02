一冨士ケータリングは9月1日より、「ワンピースおせち2026」の予約受付を開始している。

今年で十年目を迎えるワンピースおせちは、｢海賊の海鮮重｣&｢ルフィの肉々重｣の二段重とオリジナルグッズの本格おせちセット。創業百二十余年の老舗おせちメーカーが監修・吟味した食材が盛り込まれている。

壱の重「海賊の海鮮重」は、おめでたい海老や数の子・いくら醤油漬などの海の幸と、おせちに欠かせない伊達巻や栗きんとん、黒豆などが詰め込まれたお重。

弐の重「ルフィの肉々重」は、ルフィの大好きなお肉が詰まったお重。いろんな美味しさのお肉料理、テリーヌやパイ包みなど洋風の人気食材が盛り込まれている。

おせちが入っているお重は、加賀の石川塗で仕上げられた重箱で、華やかな和装に身を包んだお正月仕様の麦わらの一味がプリントされている。外寸サイズは19.8×19.8cm。

また、豪華特典として、晴れ着姿のDr.くれはとチョッパーのイラスト入り「陶器皿」(直径16.2cm)1枚、フランキーの台詞&イラスト入り「割箸」2膳、SWORDとガープのイラスト入り「ランチョンマット」(30×40cm)1枚が付属。イラストは全て描きおろし、このおせちのためのオリジナルイラストとなっている。

価格は2万900円。9月1日より予約受付が行われており、12月31日に届けられるという。なお、9月30日まで注文すると、早期割引により1万9,800円で購入することができる。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション