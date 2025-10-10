バンダイナムコグループ4社(バンダイナムコエクスペリエンス、バンダイナムコアミューズメント、バンダイ、BANDAI SPIRITS)は12月5日、『ONE PIECE』の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」を東京都・新宿にオープンする。

「ONE PIECE BASE SHOP」オープン

「ONE PIECE BASE SHOP」は、原作漫画、アニメ、実写版など『ONE PIECE』にまつわるすべてを扱い、この場所でしか手に入れることができないオリジナル商品や特別な体験を提供する『ONE PIECE』の公式旗艦店。

「ONE PIECE BASE SHOP」1,185㎡の広大なフロア

新宿マルイ本館4F(東京都新宿区)のフロア全体(1,185㎡)を使用した大型施設で、ブルーを基調にした施設内は複数のエリアに分かれ、ルフィが冒険してきた島々を彷彿とさせるデザインとなっている。





「ONE PIECE BASE SHOP」

また、12月に発売される約800アイテムのうち、約500アイテムは同ショップでしか手に入れることができないオリジナル商品。その中からお気に入りを探す買い物体験は、まさにひとつなぎの大秘宝をめぐる大冒険になるという。

「ONE PIECE BASE SHOP」オリジナルアイテムの数々

オープンは12月5日。当面の間は混雑緩和のため、抽選による「事前予約制」が導入される。予約ならびに抽選申し込みには「ONE PIECE BASE」アプリ上での"BASE CREW"アカウントの登録が必要とのこと。

(C)尾田栄一郎/集英社

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)CHOPPER’s Friends

(C)Bandai Namco Experience Inc.