全身タトゥーの美人彫り師、「30歳までに死のうと思ってた」と語るほどの壮絶な過去

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、きょう31日(22:00〜)に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット

ファンが急増中のカリスマ・アレン様に密着

番組では今回、SNSの総フォロワー数が100万人を突破するなど、ファンが急増中のカリスマ・アレン様に密着。なぜ今、多くの女性たちがアレン様に熱狂するのか。そのルーツを探るべく、故郷・高知県へ。

旧友との再会で、「本当の自分を出したらいけないみたいな葛藤があって…」と、これまで見せることが少なかった本音をこぼすアレン様。壮絶な過去を乗り越え唯一無二の存在となったその人気の裏に隠された知られざる苦悩と、アレン様の言葉が人々の心を惹きつける理由に迫る。

美人ラーメン店主と美人彫り師を特集

さらに、SNSをきっかけに人生が激変した2人の女性を特集。1人目は、SNSでの発信を機に、月の売り上げが数倍に跳ね上がった美人ラーメン店主。海外からも客が殺到し、婚姻届を持ってくる熱狂的なファンまで現れる人気ぶりをみせる。

2人目は、SNSで自身の作品が「芸術作品だ」と話題になった全身タトゥーの美人彫り師。「30歳までに死のうと思ってた」と語るほどの壮絶な過去から、タトゥーを彫ることで生きる希望を見出した彼女の人生に迫る。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

