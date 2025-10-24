お笑い芸人の明石家さんまが18日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。出川哲朗のサプライズに拍子抜けしたエピソードを語った。

今年7月に70歳の“古希”を迎えたさんま。今月になって、出川哲朗、キャイ～ン、ネプチューン・堀内健、ロッチ・中岡創一、イワイガワ・岩井ジョニ男が、サプライズでお祝いの会を開いてくれたという。しかし、「出川が正座して、“すみません。〇月〇日空いてますか? お話があります”って。それがサプライズやったんです」と振り返りながら、「俺はその間、出川が離婚するわけない。芸能界を引退するわけない。病気や! と思って……。すごい重い病気にかかって、芸能界を休む。それしかないんです」と吐露した。

出川が病気だと勘違いし、「すごい心配して。どういう言葉をかけてあげればいいのか。何を言ってあげればいいのか。2週間ぐらいホンマに悩んで」というさんまは、「当日、タクシーの中でも、ちゃんと冷静に慌てないようにゆっくり説明してあげようと思って」と悩んでいたという。ところが、呼ばれた個室に入ると、クラッカーを鳴らしてお祝いされたそうで、「みんな、俺がうわ～! って驚くと思ってて。うわ～! とか、ありがとう～! って言うと思ったら、“へ……? よかったな”って」と苦笑しつつ、「席に着いてホッとした」と打ち明けた。

2週間もの間、悶々としていたさんまだったが、「男6人で祝っていただいて。俺のかわいい後輩たちが、ほとんど50歳過ぎて、60歳過ぎて集まる。それが、中学高校のころに、さんまさん見てました! っていう人たちなの。だから、アイツら、俺に会うと少年のようになってまう」とうれしそうに回顧。「古希を迎えて、嫌だと思っていたけども。迎えてよかったと思えた」と慕ってくれる後輩芸人たちに感謝していた。

